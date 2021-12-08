Украинская певица Ирина Федишин рассказала, что у нее произошла настоящая беда, пришлось обращаться в полицию и к журналистам - пользователи выразили свои сожаления.
Известная артистка не могла прийти в себя из-за беды, которая с ней произошла днем, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
По словам Ирины Федишин, днем она подошла к своей машине "Порше", и заметила, что ее обокрали. У авто отсутствовали фары и зеркала.
"Друзья, всем привет! Всем доброго дня! Хотя для меня этот день стал, честно говоря, шоком... День за днем новые приключения", - рассказала расстроенная звезда.
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Артистка вызвала полицию, а также на место происшествия приехали журналисты.
Ирина Федишин хочет выяснить, кто совершил преступление, и надеется, что есть камеры наблюдения.
"Полиция разбирается, пишем заявление", - рассказала певица.
"Не очень приятная картина, но, к сожалению, такие реалии… Мое авто обокрали… продолжается следствие", - подписала кадры звезда.
"Это очередной намек, что пора менять авто на что-нибудь поновее)", "❤️❤️❤️ держитесь оно все будет хорошо, в жизни все возвращается бумерангом 👏", "Ируся, держитесь, надеемся, что вора найдут ❤️❤️❤️❤️❤️ Шок, какие люди есть 😢", - прокомментировали подписчики.
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