Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая начала снова встречаться с Беном Аффлеком спустя 20 лет после разрыва, впечатлила видом рядом с мужчиной на свидании.
После съемок в романтичной комедии Лопес вернулась домой и поспешила устроить с Беном Аффлеком серию свиданий в ресторанах, на прогулке и даже на спортивном матче. В этот раз Лопес заметили с Беном на трибунах, пара не скрывала свои чувства.
Как известно, пара не планирует узаконивать свои отношения, однако намерена укрепить их и начала водить на прогулки и своих детей. Лопес на день рождения Аффлека также успела подарить ювелирные подарки его детям, а подарок возлюбленному раскрывать не стала.
Сейчас друзья пары подмечают, что звезды счастливы, живут отдельно, но часто видятся даже с плотных графиком:
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«Милашки❤; прекрасная 😍; Лучший подарок от Бога, они нашли друг друга любовью🔥; Бен наконец-то выглядит счастливее и спокойнее теперь, когда он с Джло. Раньше он всегда выглядел несчастным и злым; Que hermoso se ven; На ком там обручальное кольцо; и они выглядят такими счастливыми; Наконец-то настоящая любовь прекрасная пара; Он выглядит так, будто никогда не хочет отпускать ее».
Лопес много лет крутила роман с известным спортсменом и даже объявила о помолвке. Однако, та не закончилась свадьбой – пара рассталась и даже не стала называть причины.
Причем через пару недель после этого стало известно, что Лопес не сидела без дела. Артистка возобновила свои отношения с Беном Аффлеком, с которым двадцать лет назад была помолвлена и даже отменила свадьбу за пару дней до нее.
Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью
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