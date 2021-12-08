Украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула) рассказала о встрече с бывшим мужем DZIDZIO (Михаилом Хомой) и о новом этапе в их отношениях.
Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым эмоциональным постом на своей странице в Инстаграм. В этом году SLAVIA и DZIDZIO шокировали многих поклонников известием о своем разводе после долгих лет отношений. Ярослава жаловалась на разлад в отношениях и отсутствие поддержки со стороны мужа. Однако, судя по новому посту, сейчас отношения между ними начали налаживаться.
Так, певица рассказала, что они с бывшим мужем встретились за чашечкой кофе.
«Сидим с Мишей, пьем кофе с шоколадкой, а внутри обертки надпись: Чтобы иметь хорошие воспоминания, нужно больше, чем хорошая память. Каждые отношения проходят определенные этапы. У нас с Михаилом сейчас этап благодарности. Мы многое прошли, и это очень ценный опыт для каждого из нас. Мы близкие и родные люди. Каждый из нас желает друг другу только лучшего», - написала SLAVIA.
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Она также поделилась записью их с DZIDZIO дуэте Vivo per lei на итальянском и испанском языках.
«Это одно из многих хороших воспоминаний того времени, когда мы пели в дуэте. Я всегда хотела, чтобы Михасик вернулся к себе настоящему, к своему природному тембру голоса. Мне нравится сочетание наших голосов в этой песне и других дуэтах, которые, возможно, еще услышите…», - загадочно добавила SLAVIA.
Напомним, экс-жена DZIDZIO похвалилась своим талантом, о котором знают только близкие.
Как сообщала Politeka, экс-жена Dzidzio Slavia козырнула фигуркой в образе болельщицы.
Также Politeka писала, что DZIDZIO рассказал подробности жизни со Slavia и почему все-таки решился на развод.