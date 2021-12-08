Слава Каминская после скандала с бывшей коллегой по дуэту «НеАнгелы» Викой Смеюхой примерила образ с новым цветом волос, показав результат.

Как пишет Politeka.net, певица показала свое преображение в Сториз.

На кадрах можно было увидеть, как Каминская готовится к новым съемкам в гримерке. На этот раз ее образ предусматривал не только яркий макияж и эффектный наряд, но еще и принципиально новую прическу.

Так, Слава примерила парик с легкими локонами персикового цвета.

«Мы сегодня на Слава Богу в хорошем настроении…Только не на лицо!», - произносит певица, пока стилист сбрызгивает ее парик лаком.

Затем Каминская принялась рассматривать свою новую внешность в зеркале.

«Когда на голове Алла Кудлай…Самотня жінка, незаміжня», - в шутку пропела певица.

Отметим, что Каминская выпустила новую песню под названием «Абьюзер». Композиция получилась «на злобу дня», ведь ранее бывшая коллега Славы по дуэту «НеАнгелы» Вика Смеюха обвинила ее в многолетних издевательствах и даже рукоприкладстве. Скандал между девушками не утихает уже несколько недель.

Напомним, Смеюха после конфликта с Каминской нарвалась на Лесю Никитюк.

Как сообщала Politeka, Каминская после разборок со Смеюхой провела время с бывшим мужем.

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" подогрела слухи о возвращении к своему экс-мужу.