Слава Каминская после скандала с бывшей коллегой по дуэту «НеАнгелы» Викой Смеюхой примерила образ с новым цветом волос, показав результат.
Как пишет Politeka.net, певица показала свое преображение в Сториз.
На кадрах можно было увидеть, как Каминская готовится к новым съемкам в гримерке. На этот раз ее образ предусматривал не только яркий макияж и эффектный наряд, но еще и принципиально новую прическу.
Так, Слава примерила парик с легкими локонами персикового цвета.
«Мы сегодня на Слава Богу в хорошем настроении…Только не на лицо!», - произносит певица, пока стилист сбрызгивает ее парик лаком.
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Затем Каминская принялась рассматривать свою новую внешность в зеркале.
«Когда на голове Алла Кудлай…Самотня жінка, незаміжня», - в шутку пропела певица.
Отметим, что Каминская выпустила новую песню под названием «Абьюзер». Композиция получилась «на злобу дня», ведь ранее бывшая коллега Славы по дуэту «НеАнгелы» Вика Смеюха обвинила ее в многолетних издевательствах и даже рукоприкладстве. Скандал между девушками не утихает уже несколько недель.
Напомним, Смеюха после конфликта с Каминской нарвалась на Лесю Никитюк.
Как сообщала Politeka, Каминская после разборок со Смеюхой провела время с бывшим мужем.
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" подогрела слухи о возвращении к своему экс-мужу.