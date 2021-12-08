Известная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после разборок с Викторией Смеюхой, похвасталась кадрами семейной идиллии с бывшим мужем Эдгаром.

Каминская привыкла хвастаться разными кадрами в Инстаграм, лишь бы быть в центре обсуждений и поддерживать свою популярность. После скандала с Викой Смеюхой Каминская снова напомнила о другой интересной теме.

После развода с Эдгаром Слава начала публиковать совместные фото с ним, чтобы удивить сеть:

«Я женщина одинокая 😉С кем хочу , с тем и обнимаюсь 🤪» - дерзко заявила Каминская.

Пользователи под похожими фото отреагировали:

«Не так уж и в прошлом!; Не хотела бы я быть девушкой вашего бывшего 😅😂; Скорее всего они уже давно вместе, но скрывают, чтобы опять все не разрушить 🙃; хватит лазить где попало ..)); Вместе или нет, но смотритесь красиво❤️; Не одинокая, а свободная! 😉❤️🔥; Когда твой бывший пластический хирург 😂❤».

Мы также писали, что через 15 лет существования группы "НеАнгелы" они объявили о распаде. Недавно стало известно, что между ней и Викторией Смеюхой произошел скандал. Виктория Смеюха призналась, что Слава Каминская издевалась над ней и даже в порывах гнева могла её ударить, поэтому она решила поставить точку в этой истории.

Причем Каминская поспешила едко высмеять все слова Вики и даже подтвердила, что многое из этого было правда: она сама лезла в драки даже беременной и обзывала коллегу, а после публично высмеивала ее личную жизнь.

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