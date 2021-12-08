Популярная певица Настя Каменских устроила зажигательные танцы прямо в спальне, показав идеальную фигуру в просвечивающемся белом платье.

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась жаркими кадрами на своей странице в ТикТок. Каменских часто радует своих поклонников короткими видео, на которых демонстрирует свою любовь к танцам. Новый ролик не стал исключением.

Местом действия на видео стала спальня. Каменских показала, как умеет отрываться под музыку, выгибаясь и размахивая волосами в разные стороны. Артистка то и дело поворачивалась к камере спиной, демонстрируя все достоинства своей фигуры.

Настя была одета в длинное облегающее белое платье из тонкой ткани, которая сильно просвечивалась. Под ним можно было заметить пятнистый купальник-бикини. На лице у певицы было минимум косметики, а ее волосы были распущены.

Поклонники артистки тут же отреагировали.

«а мы с тобой не пара, не пара. как ни крути...», «Фигура огонь», «Анастасия умничка. бабло накопила теперь кайфует», «ну то что минимум мейка и такая красотка, конечно круто!», «Бикини как раз к платюшку а в общем хороша», - пишут люди.

Напомним, Каменских решила высказаться о своем любимчике на шоу "Маска".

Как сообщала Politeka, Каменских раскритиковали из-за домашнего видео под новую песню Потапа.

Также Politeka писала, что Каменских показала, как умеет отжигать ее красотка-мама.