Известная певица Slavia (Ярослава Притула) призналась, зачем встретилась со своим бывшим мужем DZIDZIO и не жалеют ли они о разводе.

Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома).

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Slavia показывает, как проводит время со своим бывшем мужем Dzidzio.

"Сделали хорошее дело и отпраздновали с бывшим...", — рассказала Slavia.

Поклонники оставили множество комментариев: "Переворачивайте страничку, Слава...", "У вас действительно прекрасные голоса, которые так хорошо сливаются 😍 Вы — очень хорошая пара, и я надеюсь, что вы все-таки будете вместе ❤️ Иначе как же клятва друг другу и перед Богом… ", "Великолепно, жалко, что расстались".

Slavia решила ответить на некоторые комментарии поклонников и призналась, что не жалеет о разводе, и так им лучше.

Однако, певица также признает, что брак это только одна из нескольких личных историй с Дзидзьо.

Ранее сообщалось, экс-жена DZIDZIO похвалилась своим талантом, о котором знают только близкие: "Делают комплименты, что у меня..."

Также, экс-жена Dzidzio Slavia поделилась своей радостью и показала, где теперь живет: "Я, наверное, единственная..."

Politeka рассказывала, Slavia впервые показала квартиру, в которой жила с DZIDZIO, разноцветные стены и маленькая кухня: "Прощаюсь"