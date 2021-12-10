Известная певица Slavia (Ярослава Притула) призналась, зачем встретилась со своим бывшим мужем DZIDZIO и не жалеют ли они о разводе.
Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома).
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Slavia показывает, как проводит время со своим бывшем мужем Dzidzio.
"Сделали хорошее дело и отпраздновали с бывшим...", — рассказала Slavia.
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Поклонники оставили множество комментариев: "Переворачивайте страничку, Слава...", "У вас действительно прекрасные голоса, которые так хорошо сливаются 😍 Вы — очень хорошая пара, и я надеюсь, что вы все-таки будете вместе ❤️ Иначе как же клятва друг другу и перед Богом… ", "Великолепно, жалко, что расстались".
Slavia решила ответить на некоторые комментарии поклонников и призналась, что не жалеет о разводе, и так им лучше.
Однако, певица также признает, что брак это только одна из нескольких личных историй с Дзидзьо.
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