Дочь известной певицы и судьи на шоу "Маска" Ольги Поляковой - Маша впервые вышла в свет после госпитализации.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской артисткой. Она является судьей-детективом шоу "Маска". Также, недавно стало известно, что певица стала новой судьей на проекте "Голос країни". У Ольги есть две дочери - 16-летняя Маша и 10-летняя Алиса.

Так, на этот раз дочь Поляковой опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Маша Полякова впервые вышла в свет после госпитализации. Она позирует на камеру в шикарном черном костюме. Известный танцор Максим Ежов держит награду Маши Поляковой и поздравляет её. Как видно по кадрам, она получила награду от программы "Зірковий шлях".

"Первая твоя победа", — поздравляют Машу Полякову в Сториз.

Напомним, ранее Машу Полякову госпитализировали в больницу по неизвестным причинам. Это уже не первый раз, в октябре этого года дочь Поляковой забрала скорая с острыми болями. Как рассказала сама певица, её дочери делали операцию.

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