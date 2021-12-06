Дочь Оли Поляковой 16-летняя Мария попала в больницу, что стало известно из ее странички в социальной сети в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Маше Поляковой уже 16 лет и она делает первые шаги в музыке. Дочь звезды стала солисткой новой группы "Швы", которая поет в стиле панк-рок. Недавно у коллектива был очередной концерт, который мог сорваться из-за задержки семейства Поляковых на Мальдивах. Теперь Маша опубликовала новый сторис в Инстаграм, в котором рассказала что попала в больницу.

На сторис Маша была в в желтом наряде, находясь в автомобиле. Скорее всего, это была машина "скорой" помощи.

"Полежать в больнице 3 дня дан (английское Done - выполнено, прим. ред)", - написала Маша Полякова.

Что случилось с девушкой - неизвестно, но недавно мама Маши Оля Полякова рассказывала, что дочь страдала от сильных болей и после УЗИ врачи сделали операцию девушке.



Тем временем ТикТоке Маша уже опубликовала видео из больницы. На нем дочь Поляковой сидела на кровати, а в руке можно увидеть катетер.

Фанаты в комментариях сразу начали комментировать видео:

"Я тоже в больнице", "Чтобы не было, ты всегда прекрасная", "Что с тобой?", "Что случилось?", "Ты беременна?".

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