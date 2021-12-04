Солистка группы "Швы" Маша Полякова, дочь артистки Оли Поляковой, показала новое фото со звездной мамой и задала провокационный вопрос.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова пошла по стопам звездной мамы и стала певицей. Блогерка поет в новой панк-рок группе и успела выступить с несколькими концертами. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Маша стояла возле Оли. Звезды улыбались, позируя для снимка. Если Полякова-старшая надела бейсболку, то младшая хвасталась роскошными волосами.

"На сколько мы похожи от 1-10", - написала Маша.

Фанатты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Твердая 8! Остальные балы на индивидуальность и талант, ты интересная и сама по себе", "На 7 тебе бы волосы как у мамы) и были бы копии", "5, похожи фигурами, внешность и темперамент разные,но в целом огонь", "что одна капелька 10 что вторая капля 10!".

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