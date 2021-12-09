Известный украинский актер и участник шоу "Танці з зірками" Алексей Суровцев ответил на предложение поклонников пойти на проект "Холостяк".
Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером и спортсменом. Он прославился благодаря своей игре в сериале "След" и участию в шоу "Танці з зірками". Также Алексей Суровцев является трехкратным чемпионом Украины по стриптизу.
Так, на этот раз экс-участник "Танців з зірками" опубликовал новые Сториз. Актер активно общается со своими поклонниками в социальных сетях и решил ответить на интересующие их вопросы. После расставания Алексея Суровцева с его девушкой Анной, его начали подозревать в желании пойти на проект "Холостяк".
"Давай в "Холостяк. Я его не смотрю правда, но по такому поводу гляну", — пишет поклонница.
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Алексей Суровцев решил прокомментировать это предложение.
"Друзья мои, на самом деле я получаю таких сообщений очень-очень много. Предложений пока не поступало. Если поступит, тогда буду думать. Потому что участие в шоу "Холостяк" это тоже не так просто. И физически, и психологически", — высказался Алексей Суровцев.
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