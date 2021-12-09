Певица и телеведущая Оля Цибульская, кума украинского исполнителя Дзидзьо (Михаила Хомы), прокомментировала слухи о том, что она живет со своим разведенным кумом.

Давно ходят слухи, что Оля Цибульская строит отношения с DZIDZIO, пишет Politeka.net. Однако оба артиста отрицают роман. К тому же певица уже давно замужем и в браке растит сына Нестора.

Примечательно, что бывшая жена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула) в своих многочисленных интервью выражала негодования по поводу общения певца с другой артисткой. Оба не только записывали хиты, но также не единожды появлялись вместе на разных мероприятиях, где Оля Цибульская проявляла интерес к коллеге.

По словам Ярославы, ей было больно наблюдать, как оба артиста подогревают слухи о романе.

Плюс ко всему Оля Цибульская скрывает личность мужа, поэтому некоторые в Сети стали утверждать – артистка строит отношения с Михаилом Хомой, и мол ее сын очень похож на Дзидзьо.

Тема оказалось очень острой, и даже после развода певца, люди до сих пор интересуются его отношениями с известной украинкой.

Так, в стори Инстаграм Оля Цибульская снова получила вопрос, как она относится к слухам о том, что живет с DZIDZIO. Артистка ответила довольно жестко.

«Нас рать», - написала она, поиграв со словом.

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