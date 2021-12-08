Известная украинская певица и кума Дзидзьо Оля Цибульская привлекла внимание поклонников зажигательным танцем в оригинальном наряде с блестящим корсетом.

Как пишет Politeka.net, артистка на ночь глядя порадовала фанатов веселыми кадрами на своей странице в ТикТок.

Цибульская сообщила, что одна из ее песен получила награду от музыкальной платформы. По этому случаю певица решила исполнить «победный» танец.

Наряд артистка оказался очень оригинальным. На ней был однотонный бежевый костюм, который состоял из расклешенных брюк, обшитых крупными рюшами, обтягивающей водолазки и корсета, украшенного блестками. Последний элемент образа удачно подчеркнул фигуру Цибульской.

На кадрах певица эффектно танцевала под музыку, повернувшись к камере спиной и дразня поклонников ритмичными движениями.

Фанаты Цибульской не смогли пройти мимо такого видео.

«Оля ты супер красотка шикарная красотулечка», «Файна», «Уффф принцесса», «Красиво», «Шо попало. Тикток не ваше. Шо Каменская шо Цыбуля», «Я не плачу»?», «Огонь», - пишут люди в комментариях к посту певицы.

Напомним, сын кумы DZIDZIO Цибульской поставил маме жесткое условие.

Как сообщала Politeka, сыну Оли Цибульской потребовалась медицинская помощь, подробности.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская, которой приписывали роман с Дзидзьо, сделала неожиданное заявление.