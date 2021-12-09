Певица Евгения Власова, мать которой родила ее в 18 лет, рассказала, что с ней сделали соседские девочки.

Как пишет Politeka.net, Евгения Власова является популярной отечественной певицей, которая радует фанатов более 20 лет своим творчеством. Как оказалось, у звезды было тяжелое детство из-за того, что ее мама родила в 18 лет и ее бросил отец Евгении. Из-за этого соседские дети даже плевали в лицо девочке. Также Власова в интервью Ани Олицкой призналась, что плевками дело не ограничилось:

"Я помню, как меня девочки специально, у меня есть перелом носа, подняли на качели вот эти кольца железные. Как они сказали: "Ну что, байстрючка, давай мы тебя покатаем". А я такая добрая, такая говорю: "Давайте". Подхожу, они меня поднимают на качели и девочек пять выстроилось и вот они отошли и я остаюсь на этих качелях одна и я понимаю, что сейчас я разобьюсь. И я падаю об такой булыжник огромный носом. С тех пор у меня были моменты по носу...", - сказала Власова.

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