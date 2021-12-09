Известная судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская порадовала поклонников приятными новостями и показала необычное фото.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая недавно поделилась удивительной историей любви с Владимиром Ярославским, выложила в Instagram очаровательное фото и заинтриговала новогодними сюрпризами.

На новой фотографии Ольга запечатлена в рабочей обстановке, но не на кухне, а видимо, в своем кабинете, она умостилась в кресле и увлеченно смотрит в свой ноутбук. Перед камерой красотка появилась в стильном образе – на ней темные джинсы и белоснежная блуза с широкими рукавами и открытым декольте. Волосы телезвезд собраны в небрежную прическу, а на ее лице легкий макияж.

В подпсии к фото Мартыновская написала: "Не могу оставить вас без новогодних подарков и придумала что-то особенное. Мне еще официально не присудили звание Санты? Держать в тайне больше не могу и не хочу, потому рассказываю! Уже с завтрашнего дня до самой волшебной новогодней ночи мы с Академией запускаем онлайн адвент-календарь. Я самостоятельно выбирала подарки, поэтому вас ждет только самое лучшее".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала невероятную историю ненависти и любви с Ярославским: "Требовательный и злой".

Как сообщала Politeka, Судья "Мастер шеф" Мартыновская показала идеальный подарок, взбудоражив украинок: "Это пол моей зарплаты".

Также Politeka писала, что Судья "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла рецепт блинов, которые обожает ее дочь: "С двух лет каждое божье утро...".