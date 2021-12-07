Популярний український співак Дмитро Монатік вразив своїх колег-знаменитостей кадрами екстремальних розваг на відпочинку.

Як пише Politeka.net, Виконавець поділився веселими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Так, під час відпочинку Монатік спробував принципово новий для себе вид дозвілля: співак політав над водою на флайборді. Це спеціальна дошка, яка приводиться в рух за рахунок реактивної сили потоку води. Під час руху створюється відчуття, що людина «летить» над водою.

"Вчора над Перською затокою пролетів непізнаний літаючий об'єкт! Всі відчули любов і ритм! У підсумку, всі свідки того, що відбувається запалювали весь вечір. Подейкують, що наступний політ відбудеться в Києві. Настійно рекомендуємо не лякатися, а просто загадуйте бажання! P. S. А ви що саме екстремальне пробували? Що порекомендуєте?", - з властивим йому гумором написав Монатік.

На його публікацію захоплено відреагували деякі українські зірки, серед яких були Надя Дорофєєва, Лілія Ребрик і Даша Астаф'єва. А співак Володимир Дантес навіть поділився власною історією:

"Іііііііі)))) озвучка-кайф) з екстремального-пробував у свої 16 років прийти п'яним додому в 3 ранку, хоча обіцяв мамі, що в 10 вечора буду. Рекомендую", - написав артист.

Нагадаємо, Монатік похвалився красунею-дружиною і підрослими дітьми, Артур Пирожков оцінив.

Як повідомляла Politeka, Монатік підірвав публіку несподіваним рішенням під час концерту, здійснивши мрії.

Також Politeka писала, що син Монатіка підкорив талантом Лесю Нікітюк, Соню Плакидюк, Дьоміна та інших зірок.