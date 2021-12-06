Відомий український виконавець Дмитро Монатік вирішив зімпровізувати під час концерту та запросив фанатів заспівати разом із ним на сцені.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дуже популярний український співак Дмитро Монатік поділився відеороликами зі свого концерту, де виконав свої хіти на сцені разом із шанувальниками. За словами співака, це його найулюбленіша частина.

"Моя улюблена частина концертів – це жива імпровізація! Завжди ексклюзивно і завжди неповторно", - написав Монатік.

Так, співак запрошував на сцену дівчат та чоловіків, які співали разом з ним. Монатік із шанувальниками виконав декілька своїх хітів. Така імпровізація підірвала публіку на концерті.

У коментарях шанувальники співака написали свої враження.

"Хлопець на 7 відео, такий позитив 🔥👏👏👏 з посмішкою на обличчі кілька разів переглядали)))🙌", "Це просто офігенно! Посмішка до вух) даруєш людям незабутні моменти!❤️❤️❤️", "Аж мурашки по шкірі🔥🔥🔥🔥", "Чарівний чарівник 🙏🙌😍", "Ви здійснюєте мрії ❤️!", " Люблю атмосферу Ваших концертів - там завжди відчувається любов 💓 Нескінченна повага до Вас, мій улюблений Артист 🙏", " 😍Великий Артист 👏", " Як чудово! Діма, Ви народний улюбленець❤️❤️❤️", " Улюбленці фарти !!!😍😍😍 Мрію заспівати в унісон із генієм сучасної музичності✨🙌✨", - написали в мережі.

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