Дочь артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина заворожила внешностью рядом с папой - пользователи Сети написали маленькой красавице много комплиментов.
В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек, Гарри и Лизы, передает Politeka.net. В этом году ребя впервые пошли в школу, и у них уже в столь юном возрасте много фанатов.
Только на страницу юной Лизы Галкиной уже подписались 884 тысячи пользователей Сети. Создатели группы регулярно делятся кадрами девочки, ее брата и родных.
В этот раз был опубликован снимок юной красотки в белом платье с цветами, на ее голове сверкала диадема, а рядом позировал довольный Максим Галкин.
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"Папина доченька ❤️", - написали авторы публикации.
Публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев за три часа. Пользователи Сети делали девочке комплименты, а также гадали, на кого она все же больше похожа.
"Да, но глазки огромные, мамины", "Какая милашка ❤️❤️❤️", "Какая красота, Лизочка краса, папина дочка!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️ тот случай когда не нужно слов💞счастливая семья, любящие родители , прекрасные дети! Мира и счастья всем🙏", "Слов нет, просто глаз радуется, ангелы ликуют", "Красавица дочка вся в родителей 🔥🔥❤️❤️куколка👏👏", - написали пользователи Сети.
Напомним, юная дочь Пугачевой довела до онемения зал, представ в модных образах
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