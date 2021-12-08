Алла Пугачева впечатлила поклонников жизнерадостным видом на прогулке по улице, покрасовавшись образом во всем черном и с модными очками.

Как пишет Politeka.net, новые кадры с российской Примадонной появились на фан-странице ее звездной семьи в Инстаграм.

Как известно, 72-летняя Алла Пугачева в последние годы редко выступает на сцене и появляется на светских мероприятиях. Тем не менее они с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, часто делятся простыми повседневными фото и видео в соцсетях.

На новых кадрах Пугачеву засняли во время прогулки по вечерней улице. Певица одета в длинное черное пальто и берет. Однако, главной изюминкой ее образа стали массивные солнцезащитные очки модной формы.

Пугачева помахала кому-то за кадром, а затем улыбаясь пошла вперед.

«Просто быть живым, смотреть, как солнце поднимается над блистающими снежными холмами, — это же величайшее сокровище на земле», - говорится в подписи к видео.

Поклонники Аллы Борисовны не смогли пройти мимо.

«Потрясающая наша Алла Пугачева, люблю вас», «Сильная женщина», «Как я рада Алла что вы такая яркая всем хочется просто жить», «Мадам Брошкина», «Стала похожа на Л. Вайкуле», «Уважаю», - пишут люди.

Напомним, Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина.

Как сообщала Politeka, дети Аллы Пугачевой и Галкина сразили видом в сказочных нарядах.

Также Politeka писала, что моложавая Пугачева покорила видом рядом со старшим внуком.