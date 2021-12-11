Актер юмористической программы "Дизель шоу" Егор Крутоголов вызвал переполох новым образом, а также рассказал, как перевоплощается в женщин на сцене.

41-летний комик, по совместительству художественный руководитель "Дизель Студио", насмешил очередным женским образом. Об этом идет речь в свежем посте на официальной страничке шоу в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Полицейский, который очень хочет в туалет, и женщина, которая не пускает его без covid-сертификата — этот номер буквально «разорвал» зал на концерте «Дизелей» 3 декабря. Уморительно смешной была колоритная главная героиня в исполнении Егора Крутоголова. Менеджер туалета с хроническим гайморитом – так ее описывает сам актер", - говорится в описании.

Поклонников "Дизель шоу" заинтриговала сценка с Крутоголовым:

"Поскорее хочется посмотреть этот номер 🤩"

"Он крутой в женском образе!!!"

"А мир ещё не знает, какая дама пропадает😀"

"Одна из самых лучших ролей - это ведущая "Вид жерел до джерел")).Часто пересматриваю этот номер) Егор Григорьевич как всегда шикарен)))А в данном случае шикарнА)))"

Оказывается, впервые перевоплотиться в женский образ Крутоголову пришлось еще в школе. Причем превращение было радикальным: из мальчика-подростка – сразу в бабушку. Такая роль досталась Егору и его одноклассникам в школьной постановке.

В проектах «Дизель Студио» Крутоголов уже сыграл более десятка разных женщин. Его героини "фактурные и старшие", очень индивидуальные, одинаковых среди этих дам нет.

"Я просто смотрел на этих женщин в окошках. Замечал какие-то особенности... Я стараюсь заострять внимание именно на персонаже и меньше проявлять мужские черты. Но при этом я не люблю добавлять женственность, потому что это уже немного другая история", – поделился Крутоголов.

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