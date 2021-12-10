Владимир Остапчук, ведущий проектов "Маска" и "Співають всі", порадовал поклонников забавным домашним видео с женой Кристиной Горняк.

Так, 37-летний Остапчук и его 35-летняя супруга решили вместе почитать рэп. Что у них получилось, Владимир показал в своем Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Сначала своим талантом козырнул Остапчук, передав затем слово жене. Не дослушав до конца ее выступление, ведущий "Маски" рассмеялся. Впрочем Кристина, очевидно, не в обиде.

"Жена повторяет мой рэп 😄 Я в шоке ✊", - говорится в подписи.

Пользователи бурно обсуждают "издевательства" Остапчука над возлюбленной. Правда, с таким успехом она вполне может "подвинуть" его с пьедестала любимчика публики.

"Жене лайк👍 почему-то у них всегда лучше и круче получается чем у нас...👏😁"; "Главное сказала "чиго" и этого хватит 😂👍"; "Заряд позитива на утро😂 спасибо😆"; "У жены круто получилось по-женскому 🔥"; "Жена просто гангста😂 Крута🤘"; "Феноменальная память у супруги😂😂😂"; "Джей Зи и Бейонсе😅"; "Это было сильно😂"; "Класс, и сразу настроение лучше)".

Напомним, жена Остапчука показала стройные ножки под елкой, задрав платье: "Готовит крутой..."

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