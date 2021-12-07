Украинский ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук показал, как начинает свой день, и чем решил позавтракать - видно, что он решил себя побаловать перед праздниками.

Популярный телеведущий недавно попал в скандал, связанный с Днем жертв голодоморов, передает Politeka.net.

Владимир Остапчук вел день рождения блогера Александра Залиско, на мероприятии присутствовали и другие блогеры. Ведущий снял всех за столом подписав снимок: "Голодная туса". После этого ведущего и блогера раскритиковали в Сети.

Звезда ТВ несколько раз попросил прощения, ведь, по его словам, он не знал о траурном дне, а Александр Залиско отметил, что не выбирал, в какой день родиться.

Сейчас скандал стал утихать, а Остапчук продолжил свою профессиональную деятельность, а также активно ведет страницу в Инстаграм.

Телеведущий в недавних сторис решил показать, как начинается его день. Сначала он разместил снимок из постели: "Сегодня будет офигенный день", а позже показал, чем побаловал себя на завтрак.

На фото была запечатлена тарелка с гречкой, помидорами, бутербродами с черной икрой и авокадо - с красной.

"Репетиция нового года", - написал телеведущий.

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