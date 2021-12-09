Известный украинский телеведущий, звезда «Маски» Владимир Остапчук поразил неожиданным талантом, прочитав рэп не хуже, чем профессиональные рэперы.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось видео, где он мастерски исполнил песню американского рэпера Эминема. Стоит отметить, что Владимир Остапчук осилил весьма непростой речетатив, да еще и на английском языке.

«Помог @eminem», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов. Поклонники пришли в восторг от неожиданного таланта ведущего.

«Ты шоооо», «Нифигасе», «Капец у вас семья талантливая», «Вот это рэпчик», «Суету навести охота?», «Шикардос», «Ждем версию Крис», «А теперь пусть Кристина так повторит», «Не верю, это какой-то монтаж или снимал на замедленную съемку», - пишут пользователи сети.

Как известно, по образованию Остапчук филолог. После института он некоторое время работал преподавателем в институте. Именно знания английского языка помогли ему стать ведущим на «Евровидении», что стало серьезным прорывом в его карьере.

Напомним, что Остапчук после скандала с "голодной тусой" побаловал себя черной икрой.

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