Известная украинская певица Ирина Билык рассказала поклонникам в своем Instagram, что ее новая песня "Мне нравится" и клип на нее уже доступны для прослушивания на его You Tube.

Как пишет Politeka.net, 51-летняя украинская певица Ирина Билык поделилась новой фотографией в своем Instagram и рассказала поклонникам, что они уже могут посмотреть клип на ее новую песню "Мне нравится" на его You Tube канале.

Ирина Билык

Также Билык поблагодарила всех, кто работал над созданием нового продукта.

"📽"Мне нравится" 🎞 уже доступен для просмотра на моем Ютуб канале", - написала певица.

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Поклонники написали свое мнение о новом треке Билык в комментариях: " 🔥🔥🔥🔥🔥шикарная песни и клип ❤️Ирочка 😍", "Очень крутой клип, песня душевная, все супер. Браво ,браво 👏👏👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️", " Реальный прорыв! ❤️🙌🔥 А кто автор слов и музыки?", "Непревзойденно ❤️ ", " Урааааа! Наконец-то! Поздравляем 🔥❤️😍 ", "Богиня 😍 шикарный клип 🔥 ", "Супер шедевр, так драйвово❤️❤️❤️ мега", " Ирочка, все что вы делаете для нас замечательно, спасибо!!♥️".

Ранее Politeka писала, что Ирина Билык помогла молодым певицам Тринчер и Jerry Heil, подробности: "мне не жалко".

Напомним, что 51-летняя Ирина Билык выпустила новую песню и поразила украинцев: "Очередной шедевр".

A еще Politeka сообщала, что Билык обманула всех удачной маскировкой и показала свой новый образ: "настоящая Украиночка".