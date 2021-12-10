Известная украинская певица Ирина Билык рассказала поклонникам в своем Instagram, что ее новая песня "Мне нравится" и клип на нее уже доступны для прослушивания на его You Tube.

Как пишет Politeka.net, 51-летняя украинская певица Ирина Билык поделилась новой фотографией в своем Instagram и рассказала поклонникам, что они уже могут посмотреть клип на ее новую песню "Мне нравится" на его You Tube канале.

Также Билык поблагодарила всех, кто работал над созданием нового продукта.

"📽"Мне нравится" 🎞 уже доступен для просмотра на моем Ютуб канале", - написала певица.

Поклонники написали свое мнение о новом треке Билык в комментариях: " 🔥🔥🔥🔥🔥шикарная песни и клип ❤️Ирочка 😍", "Очень крутой клип, песня душевная, все супер. Браво ,браво 👏👏👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️", " Реальный прорыв! ❤️🙌🔥 А кто автор слов и музыки?", "Непревзойденно ❤️ ", " Урааааа! Наконец-то! Поздравляем 🔥❤️😍 ", "Богиня 😍 шикарный клип 🔥 ", "Супер шедевр, так драйвово❤️❤️❤️ мега", " Ирочка, все что вы делаете для нас замечательно, спасибо!!♥️".

Ранее Politeka писала, что Ирина Билык помогла молодым певицам Тринчер и Jerry Heil, подробности: "мне не жалко".

Напомним, что 51-летняя Ирина Билык выпустила новую песню и поразила украинцев: "Очередной шедевр".

A еще Politeka сообщала, что Билык обманула всех удачной маскировкой и показала свой новый образ: "настоящая Украиночка".