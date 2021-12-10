26-річна співачка Jerry Heil (Олександра Шемаєва), яка стала ведучою бекстейджу шоу "Україна має талант", подякувала Ірині Білик за те, що доторкнулася до її творчості.

Молода співачка завжди намагається здивувати своїх шанувальників, самостійно пишучи пісні, повідомляє Politeka.net.

Зірка веде сторінку в Instagram, на якій розповідає про творчі успіхи. Цього разу Jerry Heil опублікувала кадри з Іриною Білик і Анною Трінчер. Першій вона подякувала за можливість доторкнутися до її творчості.

"Work hard, sleep on the plane✊🏾🚀

З літака на бал 😮

Прилетіла в Україну - навіть не зайшла додому! Поїла, треня - і відразу на премію! Дякую @kanalukraina за нагороду! А @bilyk_iryna аномально велике THANK YEW за честь для нас з @annatrincher_official доторкнутися до її творчості! 🐼

У кого є здогади, як ми доторкнулися до творчості Ірини?;) ",- написала Jerry Heil.

"Це те, про що ми писали під іншим постом - нова пісня для Трінчера, а саме приспів - це майже копія пісні Білик "мені не шкода тебе, Мені шкода цю зиму". 👍 ✨ 😉 ", "Українізували пісню. Ймовірно, новорічну якусь", "Крута Трійка", - прокоментували користувачі Мережі.

Зазначимо, в попередньому посту Jerry Heil виконала пеню голосом Анни Трінчер на тлі Бруклінського мосту. У коментарях відразу догадалися, що співачка виконала перероблений хіт Ірини Білик "Мне не жаль".

Нагадавши, Трінчер і Jerry Heil наважилися переробити хіт

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