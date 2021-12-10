Жена популярного украинского артиста Сергея Бабкина, известного по группе "5'Nizza", Снежана принимает поздравления с победой мужа.
Снежанна Бабкина - жена и менеджер украинского популярного исполнителя Сергея Бабкина, который прославился благодаря своей работе в группе "5'Nizza". Она также проявила себя как успешный блогер и делится с поклонниками жизненными советами. Об этом сообщает Politeka.net.
Так, на этот раз жена Бабкина опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Снежана Бабкина вместе со своим мужем обнимаются и демонстрируют награду, которую получил Сергей за лучшую песню года "Вона знає".
"Вона знає" - Лучшая песня года!
Особенная для меня!
Гимн Женщин!
Сергей Бабкин, спасибо тебе за такой шедевр! Горжусь!", — высказалась Снежана Бабкина.
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Поклонники оставили несколько комментариев под фото: "Очень нравится эта песня! Она меня вдохновляет", "Поздравляю".
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