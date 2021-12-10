37-летняя украинская певица Оля Полякова, детектив шоу "Маска", которая активно рассказывает о себе в интервью, снова встретилась перед выпуском с Машей Ефросининой.

Популярная исполнительница Оля Полякова перед съемками очередного выпуска шоу решила не скромничать и повеселила зрителей. Дело в том, что артистка решила показать не только интересный новогодний наряд с внушительным декольте.

Звезда также покрасовалась в компании Маши Ефросининой, с которой записывает уже далеко не первое видео для шоу телеведущей. Там звезды обсуждают личные и наболевшие темы, смеются над возрастом и говорят о воспитании детей.

Причем обе решили быть предельно честными и не скрывали ни проблемы, ни то, с чем сталкивались во время карьеры. На представленных кадрах звезды агитировали заглянуть к ним на новый выпуск.

Мы также писали, недавно Мария Полякова опубликовала снимок на своей странице в социальной сети Instargam, в который раз подчеркнув невероятное сходство со звездной матерью. Лишь только цвет волос дает понять, кто есть кто – рыжая Мария и блондинка Оля; осталось младшей Алисе подрасти и выкрасить волосы в темный свет, чтобы женщины из семьи Поляковых создали свою «ВИА Гру».

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