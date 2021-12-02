Популярная певица Оля Полякова, ранее недавно выпустившая свою первую книгу с наставлениями, решила показать модный лук с черным платьем и прозрачными вставками.

Оля Полякова, которая не так давно устроила роскошный отдых на Мальдивах, посетила благотворительный вечер фонда «Таблетки», где исполнила лирическую песню и заставила фанатов растрогаться. Таким образов артистка получила в Инстаграм множество отзывов.

Так, артистка спела на вечере лирическую композицию "Венчальная" исполнителя Евгения Кемеровского. Причем отличилась звезда и выбором наряда. На публике Полякова появилась в черном силуэтном платье с прозрачным верхом и смелым вырезом на бедре.

«Венчальная! Живой струнный квартет, бэнд и Дмитрий Саратский за роялем! На благотворительном вечере фонда "Таблеточки"! Как вам такое исполнение? Песня Евгения Кемеровского! – написала под другими кадрами Полякова.

Ранее Полякова рассказала о том, как много работает, что заставляет ее не высыпаться по ночам.

«С добрым утром! Тяжела и неказиста жизнь народного артиста. Вчера в 11 вечера закончилось мое выступление. Если честно, я так на нем перенервничала, потому что песня новая и сделали мы ее за сутки до выступления живым бендом…и я так перенервничала, что не спала сегодня ни одной секунды, можете себе представить?», - рассказала артистка.

Напомним, Полякова нашла новый способ привлечь к себе внимание.

Как сообщала Politeka, звезда "Лиги смеха" наглядно показал, что у него с Поляковой после поцелуя в губы.

Также Politeka писала, что Полякова оконфузилась странными телодвижениями перед Винником.