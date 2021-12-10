Украинская певица, судья «Голос страны» Надя Дорофеева призналась, что ее звездный муж, исполнитель и телеведущий Владимир Дантес раскритиковал ее домашний лук.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм она поделилась горячим кадром, сделанным дома.

«Выхожу утром на кухню и Вова спрашивает:
- А что случилось? Я не понял?
Я ему:
- В смысле?
- Чё ты так одета?
- Как?
- Ну, красиво…- говорит он
- Я что, обычно дома плохо выгляжу?
- Нууууу..нет, выглядишь ты классно..в отличие от домашней одежды, которая на тебе)))», - пересказала Дорофеева свой диалог с мужем.

Она добавила, что дома ей очень лень наряжаться и комбинировать цвета, а хочется не переживать о своем внешнем виде.

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«Хочется просто чтоб и на диване удобно поваляться, и чтоб уронить еду во время ужина можно смело, и чтоб на полу не жалко лежать, когда полиция стиля приедет, как сейчас, Володя!», - добавила Дорофеева.

В комментариях ее поддержали поклонники.

«Полиция стиля одобряет», «Что увижу, то одену», «всё равно дома сидеть!», «Лосины и кофта – топчик», «Божечки, какая красивая!», «Как горячо», - пишут пользователи сети.

владимир дантес, надя дорофеева

Напомним, что Надя Дорофеева повторила образ Анджелины Джоли: «Это кто такая?».

Как сообщала Politeka, Дорофеева опозорилась и слила видео в сеть: "не употребляла ли за рулем....".

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева внезапно решилась на новую татуировку: "Вот тут...".