Співачка Надя Дорофєєва спробувала пояснити замовнику технічне завдання, осоромившись при записі.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала популярною вітчизняною артисткою. Зірка вирішила в Instagram показати, як спілкувалася з замовником.

На відео Надя намагалася поставити запитання.

"Ми можемо заздалегідь світити? Так, ось цей пісню. Еплмьюзік нічого ж... Ні...",- говорила зірка.

"Як клієнт пояснює замовнику ТЗ", - написала Надя.

"Без п'яти, 4, 5, пів на п'яту ранку", - пожартував Дантес.

"Коли дорожня поліція запитала, чи не вживала за кермом)", - пожартувала Jerry Heil.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я, мабуть, кінцівку поставлю на будильник", "це я і мої спроби записати нормальне відеоповідомлення", "це чисто я, на уроці математики", "Хочу нарізку відео як Надя матюкається".

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