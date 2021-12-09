Співачка Надя Дорофєєва спробувала пояснити замовнику технічне завдання, осоромившись при записі.
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала популярною вітчизняною артисткою. Зірка вирішила в Instagram показати, як спілкувалася з замовником.
На відео Надя намагалася поставити запитання.
"Ми можемо заздалегідь світити? Так, ось цей пісню. Еплмьюзік нічого ж... Ні...",- говорила зірка.
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"Як клієнт пояснює замовнику ТЗ", - написала Надя.
"Без п'яти, 4, 5, пів на п'яту ранку", - пожартував Дантес.
"Коли дорожня поліція запитала, чи не вживала за кермом)", - пожартувала Jerry Heil.
Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:
"Я, мабуть, кінцівку поставлю на будильник", "це я і мої спроби записати нормальне відеоповідомлення", "це чисто я, на уроці математики", "Хочу нарізку відео як Надя матюкається".
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