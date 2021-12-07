Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вирушила на тематичну вечірку, перевтілившись в Малефісенту, образ якої раніше втілила в життя голлівудська актриса Анджеліна Джолі.

Як передає Politeka.net, в Instagram українського виконавця і телеведучого Володимира Дантеса з'явилися фото і відео з незвичайної вечірки, куди він відправився разом зі своєю зірковою дружиною. Місце, де вони зібралися, було оформлено в червоно-чорних тонах, а всі гості були одягнені в чортів та інших персонажів. Сам Дантес теж вибрав вельми епатажний наряд, надівши червоні лакові чоботи.

На відео видно, що артист прийшов у захват від образу своєї красуні-дружини.

"Уууу..Це хто така? Надя", - прокричав він.

Також в Instagram з'явилося фото, на якому Дорофєєва і Дантес позували разом в екстравагантних костюмах.

Зазначимо, що нещодавно Дантес дав свій перший сольний концерт у Києві. Артист довго готувався і налаштовувався на цей крок.

Нагадаємо, що Дорофєєва в рожевому латексі вразила видом на сцені: "Наша маленька бомба".

Також Politeka повідомляла, що Дантес показав, як обходиться з мамою, яку перевіз до Києва: "Давай їсти!".

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва в обтягуючому вбранні засвітилася поруч з Кошовим.