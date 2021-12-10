Избранница главного героя 11 сезона шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан ярко отпраздновала свой день рождения, ее возлюбленный также вспомнил об их совместном прошлом.

Анна Богдан за время после проекта сильно изменила свою жизнь. Более того, год назад на шоу она праздновала день рождение прямо на съемочной площадке, а Михаил даже не знал, как поздравить одну из участниц «Холостячки».

Причем в этот раз мужчина отправился с Анной на курорт, где хорошо отметил с ней этот день, а также поделился в социальной сети разными кадрами, восхищаясь ее красотой. Вспомнил мужчина и о времени на проекте, а также разных моментах.

Не обошлось и без неловкости - Заливако восхитился стилем своей избранницы и ее платьями. На «Холостяке» Анна не скрывала себя и показывала лучшее.

«Кстати, а где это платье?» - пишет Заливако под кадрами.

Празднуя день рождения, Анна также написала:

«Мне снова 18. Хочу сказать спасибо моим родным, которые всегда рядом, спасибо друзьям за дружбу и что со мной идёте по жизни…Спасибо мой Мишка @kanyeeebear тебе, что ворвался в мою жизнь и делаешь меня счастливой. Мне очень нравится моя жизнь и с каждым годом становится все интереснее. Любите. Любовь - это самое главное», - подписала фото звезда, добавив, что крепко целует всех своих поклонников.

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