Избранница героя реалити-шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан, которая улетела с любимым на отдых в Мексику, показала стройную фигуру в новом купальнике.

Анна Богдан прославилась после финала «Холостяка». Причем девушка осталась со своим избранником и даже стала жить с ним вместе, путешествовать и отдыхать. Недавно Богдан отправилась в отпуск вместе с Заливако, где посетила довольно живописные места.

Успевает при этом Анна также делать памятные кадры. В том числе и на пляже или у озера. В этот раз в маленьком купальнике на завязках она показала, насколько хорошо выглядит. Подтянутая фигура Богдан сразу впечатлила аудиторию, ведь ради нее она много тренируется.

Она не раз говорила, что до похудения пришлось потрудиться, ведь вес не падал, а она набрала лишних 15 килограмм и с тех пор не хочет возвращаться такому весу, к тому же, она многое изменила в себе, в особенности мышление.

Напомним, несколько дней назад модель Анна Богдан вместе с главным героем реалити "Холостяк-11" Михаилом Заливако улетела на отдых в Мексику. Богдан, которая обычно активно делится с фанатамы своими мыслями и рассказывает о планах, исчезла из Instagram на два дня.

Недавно избранница Заливако вышла на связь и объяснила причину отсутствия.

"Добрый вечер, здравствуйте", - написала Анна та показала поклонникам фотографию из Мексики, на которой она была одета в короткое желтое платье и красивую шляпу.

Ранее Politeka писала, что избранница "Холостяка" Богдан в узком боди показала свою главную гордость: "нельзя иметь такие ноги, это опасно".

Напомним, что избранница "Холостяка" Заливако Богдан рассказала о детях, которым нужна помощь: "Чудеса!".

A еще Politeka сообщала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан рассказала, в какую передрягу попала из Заливако: "24 часа добирались...".