Избранница героя реалити-шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан, которая улетела с любимым на отдых в Мексику, вышла на связь в Instagram после двух дней отсутствия.

Как пишет Politeka.net, несколько дней назад модель Анна Богдан вместе с главным героем реалити "Холостяк-11" Михаилом Заливако улетела на отдых в Мексику. Богдан, которая обычно активно делится с фанатамы своими мыслями и рассказывает о планах, исчезла из Instagram на два дня.

Недавно избранница Заливако вышла на связь и объяснила причину отсутствия.

"Добрый вечер, здравствуйте", - написала Анна та показала поклонникам фотографию из Мексики, на которой она была одета в короткое желтое платье и красивую шляпу.

Так, Богдан опубликовала странное видео и пошутила, что они с Михаилом "ушли в астрал".

"Мы ушли в астрал...", - написала модель.

Однако пара все же решила вернуться в сеть и показала свой необычный отдых в Мексике.

Так, Богдан показала специальный обряд для тех, кто решил искупаться в сенотах, которые расположены на полуострове Юкатан в Мексике.

Как видим, прыгнуть в воду решился только Заливако, в то время как Богдан снимала все на видео.

Ранее Politeka писала, что избранница "Холостяка" Богдан в узком боди показала свою главную гордость: "нельзя иметь такие ноги, это опасно".

Напомним, что избранница "Холостяка" Заливако Богдан рассказала о детях, которым нужна помощь: "Чудеса!".

A еще Politeka сообщала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан рассказала, в какую передрягу попала из Заливако: "24 часа добирались...".