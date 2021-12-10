Самая богатая певица Украины Камалия, показала, как участвует с мужем и детьми в новогодней съемке, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Камалия стала популярной в Украине благодаря победе на конкурсе "Мисс Мира", став самой красивой моделью. А еще звезда вышла замуж за пакистанского миллиардера, который ведет бизнес в Украине и Англии. У пары есть двое детей - Мирабелла и Арабелла (близняшки), а также певица активно ведет страничку в Инстаграм.

На новом видео было множество людей. Как оказалось, Камалия решила записать видео для песни "Новый год", в котором пели и дочери певицы. Для этой композиции артистка позвала самых близких и родных, чтобы снять семейное видео у большой елки. Кроме дочерей на съемках был и супруг звезды. Видимо, это часть съемок проходила в особняке певицы. Там было много других украшений кроме новогоднего дерева

"Снимаем новогоднее видео", - написано было под видео.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Класс, какие все красивые! Хочу к Вам!

Я бы с большим удовольствием присутствовала на съёмке Вашего клипа! Волшебных Вам съёмок! А Ёлка у Вас роскошная!", "Красиво", "Какая красота, новогодняя сказка. Камалия, костюм бомба, очень идёт", "Ого! Какая большая семья! Не это ли самое большое счастье!?".

Напомним, дочери самой богатой певицы Украины тоже решили запеть

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