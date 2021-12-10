Молодая супруга Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о своем детстве, поделившись новогодним настроением.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Репяхова вышла замуж за артиста Виктора Павлика. 55-летний певец женился на 27-летней красотке в прошлом году. Сейчас пара воспитывает сына - Михаила. В новой публикации в Инстаграм Катя рассказала о своем детстве.

"В преддверии самого волшебного периода в году.

У меня, как никогда, новогоднее настроение.

Наверное, потому что следующий год я впервые буду встречать в роли мамы. Когда хочется делится всем лучшим, что у тебя есть и показывать лучшее, что есть в этом мире.

Никогда не забуду, как мы с мамой в детстве с начала декабря начинали покупать подарки родным, а потом встречали Новый год всей семьей с ёлкой заваленной подарками и обменивались ими.

Хочется пронести это тепло и дружную атмосферу сквозь года и передать своим детям и внукам", - написала Репяхова.

Также красотка добавила фото в блузе и черных штанах. Катя сделала несколько фото для публикации в Инстаграм.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Счастливая и лучшая", "Красивая Катюша", Да, воспоминания с детства, они прекрасны", "Очень, очень милые и нежные фото, супер", "Вы непревзойденная, очень красивая".

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