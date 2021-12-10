Молодая жена популярного артиста Виктора Павлика - Катя Репяхова засветила, как проводит выходной день с мужем.
Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.
Так, на этот раз жена Павлика опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Она решила показать, как проводит выходной день со своим мужем - Виктором Павликом. Катя Репяхова с мужем поехала в магазин, чтобы купить новый шкаф в их квартиру.
"Едем с Виктором Франковичем немножко кататься, дела домашние немножко подождут. Что вы хотели сказать, Виктор Франкович?", — обратилась к мужу Екатерина Репяхова.
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"Добрый день, приветствую всех подписчиков моей Кати", — сказал Виктор Павлик.
"Перед выбором шкафа нужно выпить фреш", — написала жена Павлика.
"Хочу этот шкаф, хочу максимально всё спрятать", — описала своё желание Катя Репяхова.
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