Украинский хореограф, победительница и многократная участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева впечатлила эффектным танцем в тренировочном зале.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 33-летняя танцовщица поделилась кадрами, снятыми в зале. Она была одета в эффектное платье белого цвета с глубоким разрезом до бедра. Гвоздева зажгла танцпол, хвастнув своими подкачанными ножками. Выглядела танцовщица очень эффектно. Она исполнила элементы танго, посвятив видео празднику.

«С международным днём танго. Как же вовремя я прилетела в Грузию», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Илона, Вы невероятны! А ножки и look огонь», «Кайф», «Просто глаз не отвести», «Какие ножки», «Илона – вы мой кумир», «Какая нежная и горячая одновременно», - пишут пользователи сети.

Как известно, в последнем сезоне шоу Гвоздева отличилась несколькими скандалами, хоть и принимала участие в проекте лишь как приглашенная звезда.

Напомним, что Илона Гвоздева публично попросила прощения у своей мамы: "я расплакалась".

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева после жалоб на здоровье впечатлила танцами: "Меня прозвали...".

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева рассказала об обидах на шоу "Танці з зірками": "Просто вспышка скандалов".