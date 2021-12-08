Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала, як відривається на вечірці, після скарг на проблеми зі здоров'ям.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Вона вирішила показати ефектний образ, в якому танцювала на блогерській вечірці.

Гвоздьова запалювала під музику в незвичайному напівпрозорому костюмі з блискучою бахромою, під яким просвічувалася чорна білизна. Окремою родзинкою її образу стало взуття на величезній платформі.

"Сьогодні на блогерській вечірці Дівчата прозвали мене «ялинкою». Перший корпоратив в житті, на якому я працювала і відпочивала одночасно", - написала Гвоздьова.

Шанувальники танцівниці тут же відреагували.

"захоплення! Яка ти", "я минулої п'ятниці теж в клубі так танцювала, ну, мені тоді так здавалося...", "це нереально красиво! Яка краса. На мій погляд, костюм робить відсилання до образів Ріанни", "Дурочкою, а не ялинкою", - пишуть люди.

Відзначимо, що незадовго до танців на вечірці Гвоздьова скаржилася на здоров'я. Вранці вона розповіла, що встала з ліжка і відчула защемлення в спині.

Нагадаємо, біда у Ілони Гвоздьової, зірка "Танців з зірками" молить про допомогу.

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