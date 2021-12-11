Избранница главного героя 11 сезона шоу "Холостяк" Михаила Заливако Анна Богдан устроила со своим возлюбленным вечеринку во время отпуска после дня рождения.

Анна Богдан отправилась с возлюбленным в отпуск, где хорошо проводит время. Причем пара не только изучает окрестности и историю места, где остановилась. Также они отметили день рождения Анны и устроили вечеринку.

В коротком черном платье Анна зажигала по полной программе, а ее возлюбленный вместе с ней повеселился и даже поддержал танцы Богдан в толпе людей и ее веселье, пока она пробовала коктейли.

По словам Богдан, она чувствует себя как никогда молодо.

«Мне снова 18. Хочу сказать спасибо моим родным которые всегда рядом 🥰, спасибо друзьям за дружбу и что со мной идёте по жизни… Спасибо, мой Мишка, тебе что ворвался в мою жизнь и делаешь меня счастливой».

Анна Богдан за время после проекта сильно изменила свою жизнь. Более того, год назад на шоу она праздновала день рождение прямо на съемочной площадке, а Михаил даже не знал, как поздравить одну из участниц «Холостячки».

Причем в этот раз мужчина отправился с Анной на курорт, где хорошо отметил с ней этот день, а также поделился в социальной сети разными кадрами, восхищаясь ее красотой. Вспомнил мужчина и о времени на проекте, а также разных моментах.

Напомним, что Анна Богдан вышла на связь после пропажи в Мексике: "Мы ушли в...".

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