Известный шеф-повар, ресторатор, победитель шоу «МастерШеф» Евгений Клопотенко пожаловался на ненастную погоду в Киеве и помечтал о путешествии по Украине.

Как пишет Politeka.net, у себя в Instagram Клопотенко разместил фото, сделанное под дождем в украинской столице и рассказал, о чем подумал, в тот момент.

«В Карпатах, например, уже пышный снег и вся эта новогодняя магия. Или оно в Одессе сегодня было прекрасное солнце. В Полтаве тоже топ, потому что у нас целую неделю вода с неба будет капать, а там – сухо. Во Львове тоже снег, говорят, собирается. Ну короче, я хотел бы быть где-нибудь в этих городах сегодня, а не в Киеве. Тем более, что путешествовать по Украине - это офигенно», - отметил кулинар.

Клопотенко рассказал, что с самого детства и до 20 лет путешествовал периодически по нашей стране, и ему все нравилось а потом, к сожалению, перестал.

«И вот после 30 все обновил. Уже посредством экспедиций с поиском особой национальной пищи. Тогда мой мир и перевернулся. Я осознал каждой клеточкой своей души, насколько божественна Украина. У нас есть огромное скрытое культурное наследие. Ее могущество можно почувствовать только блуждая по стране без предубеждений и замыленных глаз», - сообщил Евгений Клопотенко.

Напомним, что Клопотенко признался, как ему удалось исполнить детскую мечту: «Дух перехватывало».

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