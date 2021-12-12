Два известных украинских боксера Александр Усик и Василий Ломаченко засветились вместе на фото, что всколыхнуло публику.

Кадр был сделан после зрелищного поединка Ломаченко и ганца Ричарда Комми, состоявшегося в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден". Украинцы бурно обсуждают опубликованное в Инстаграм фото и поздравляют Ломаченко с победой над Комми, передает Politeka.net.

Усик присоеднился к поздравлениям и подписал снимок: "Брат! Слава Богу за всё, с победой! #Loma".

Можно рассмотреть, как Ломаченко выглядит после боя - несколько царапин на лбу, под правым глазом и на носу. Также появилось видео, как боксер уходит с ринга в окружении своей команды и журналистов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Всегда грустно, когда лицо Василия покоцанное. Поздравляю с победой!"; "Личико тоже норм так помято. Держится идёт - такая нагрузка("; "Вася и Саша, лучшие боксеры на сегодняшний день)!"; "Достойные сыны отечества! С победой крутой бой! Спасибо! 🔥🔥🔥"; "Наши мужчины забирают все пояса! Ну гордость же! Ну распирает из груди! Вася, молодец! ❤️"; "Слава Богу 🙏 Спаси Господи 🙏", - комментируют в Сети.

Отметим, Ломаченко победил Комми нокаутом в седьмом раунде, завоевав титул WBO Inter-Continental.

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