Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим показал неожиданный кадр с известным украинским певцом Андреем Данилко, более известным под сценическим псевдонимом Верки Сердючки.

Как известно 16-летний молодой человек Муаяд Абдельрахим победил в первом сезоне "Співають всі" и получил 500 тысяч гривен. Причем довольно быстро он покорил жюри шоу "Співають всі" исполнением песни «Люди, як кораблі» группы «Скрябин», которая принесла ему максимальные 100 баллов.

Пока что деньги Муаяд оставил для развития своей карьеры, предпочитая реализовать себя в будущем, как певец. В частности, для записи первой студийной песни певец уже уже подготовил некоторый материал.

Примечательно, что парень переехал из Сирии в Одессу, но также артист много бывает в Киеве по работе. А недавно он встретился с известным певцом и исполнителем Андреем Данилко.

«Оказывается, Андрей Данилко смотрел @spivayut_vsi 😉🔝 Спасибо за знакомство и за полезные советы🙏💯» - обратился к популярному певцу Муаяд.

После победы на шоу "Співають всі" 16-летний Муаяд Абдельрахим стал завоевывать популярность в Сети. Сейчас на страницу юного дарования подписаны более 9000 подписчиков. Артист делится с поклонниками разными фото и мыслями.

В частности, на новом кадре артист показал себя во время вдохновения, именно так он подписал снимок, на котором позировал с микрофоном.

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