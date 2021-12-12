Актриса Ксения Мишина, которая была героиней "Холостячки-1", а в этом году стала судьей на шоу "Україна має талант", рассказала о тяжелом для себя времени.

Ксения Мишина стала судьей шоу "Україна має талант", в котором ей приходилось нелегко из-за состояния здоровья, передает Politeka.net. В августе певица жаловалась на проблемы со спиной, приходилось терпеть сильную боль.

Актриса не могла нормально ходить и с трудом поднималась с кресла. Вероятно, от перенагрузки организм дал сбой, а медики поставили Мишиной диагноз "спазм мышц".

В новом стори Инстаграм Ксения Мишина решила вспомнить то свое тяжелое состояние на съемках "Україна має талант".

"На этой фотографии я еле выпрямилась, еле стою и из последних сил терплю боль в спине... также тяжело провожу эфир... но это не помешало нам стать лучшими :) спасибо зрителям, участникам и команде", - написала артистка, предоставив рейтинги: "Самая лучшая программа субботы: рейтинг - 5,3, часть - 18,7. СТБ - лидер дня, часть - 11,0".

Отметим, тогда Ксения Мишина ходила к врачу, который даже приезжал на съемочную площадку, "поправлял" ее, из-за чего пошел процесс восстановления, и актриса даже смогла быстро ходить, хотя и тяжело поднималась.

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