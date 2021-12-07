Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была первой "Холостячкой" и недавно разорвала отношения с победителем, смогла удивить и внешним видом с Дашей Ставничей.
В этот раз Ксения Мишина, которая недавно устроила отдых на курорте и показала необычные образы на пляже, смогла впечатлить аудиторию благодаря образу в прозрачном платье. Причем сделала это звезда не одна.
Так, перед камерой 32-летняя актриса предстала в прозрачном платье-сетке от украинского бренда GASANOVA, под которое она надела черный купальник. Для большей эффектности она распустила свои роскошные волосы и сделала нежный макияж.
Такой же образ использовала и Даша Ставнича. Поклонники увидели в этом битву образов между звездами и предложили проголосовать:
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«Кому больше подходит - Даши или Ксении?».
«Что за глупые вопросы? И на Ксении, и на Дарье хорошо смотрится этот наряд! 🤩; Ну кто такая Даша и кто такая Ксения, здесь нет, что и кого сравнивать))); Больше нравится на Даше🔥🔥; Интересно, что в голове у женщин, которые выставляют свои ягодицы? Постыдились бы; Такая кольчуга всем идет....надо попробовать❤️; Обоим подходит».
Ксения Мишина является популярной отечественной актрисой. Звезда за последние несколько лет прибавила в медийности, сначала победив на "Танцях з зірками", потом стала первой "Холостячкой" Украины, а в этом году актрису уже пригласили судить проект "Україна має талант". Теперь за знаменитостью следят более 800 тысяч украинцев в Инстаграм. И звезда старается постоянно делится с фанатами чем-то интересным.
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