Телеведущая и звезда программы "Світське Життя" Катя Осадчая взяла интервью у актрисы и первой "Холостячки" Ксении Мишиной после расставания с Александром Эллертом.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной отечественной телеведущей. Звезда недавно родила третьего сына от мужа Юрия Горбунова. В новой публикации "Свїтське Життя" звезда взяла интервью у "Холостячки" Ксении Мишиной, которая недавно поставила окончательную точку в отношениях с Александром Эллертом.

"Актриса Ксения Мишина встретилась со «Светской жизнью» на отдыхе в Абу-Даби! Заглянем в гардеробную и холодильник холостячки, сходим вместе в спа и, конечно, поговорим о мужчинах", - написано было под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Интересно, наконец-то расскажет что же у них с Эллертом произошло? Ровно год назад давали Осадчей интервью, какие они счастливые влюбленные", "В Абу-даби разрешен такой дресс-код?", "Какая Катя красивая".

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