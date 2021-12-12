Жена известного украинского исполнителя и продюсера Дмитрия Монатика Ирина растрогала кадрами со своим сыном, который впечатлил домашними развлечениями.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм женщина опубликовала видео, на котором один из ее сыновей показывает фокус. Дети развлекались в новогодней обстановке. Дом звезд уже украшен к празднику.

«Лучше фокусника изобретателя, истинного мага сложно было отыскать. Фокусы уровня Дэвида Копперфильда», - подписала видео Ирина.

В комментариях поклонники оставили массу теплых отзывов.

«Новый уровень Магии», «Умничка», «Лучший Даня-фокусник», «@irinamonatik он несет энергию своего @monatik_official отца и атмосферу», «Какие они у вас хорошенькие», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ирина и Дмитрий Монатики только в этом году решили показать публике лица своих сыновей. Теперь мальчишки постоянно появляются в их ленте Инстаграм.

Добавим, что семью Монатиков считают одной из самых крепких среди украинских звезд.

Напомним, что Монатик позабавил публику внезапным решением во время концерта: "Вы народный любимец".

А еще Politeka писала, что жена Монатика удивила сходством мужа и сыновей, фото: «Меньший так вообще…».

Также Politeka сообщала, что Монатик не сдержался, высказавшись об известной украинке: "Невероятная, неповторимая...".