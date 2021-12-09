Дружина популярного українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина зворушила сімейним фото, на якому показала, як сини схожі на свого батька.

Як пише Politeka.net, в Instagram вона опублікувала фото, на якому Платон і Данило позували в стильних нарядах, які сильно нагадують одяг Монатіка. Образи доповнили шапки, які також любить їх батько.

"Всі ритмоlove в зборі. Який прийом. Дякуємо @sergeiperman. Сьогодні чудове свято", - підписала фото Ірина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Багато хто звернув увагу, що хлопчики з віком стають сильно схожі на свого батька.

"Який батько, такі і сини", "це сильно", "менший так взагалі копія папки!", "Які стильні, мама мія", "Круті шапки", "Вооооу, який стильний Платон!! А Даніному стилю, мені здається, позаздрило б багато дорослих, в тому числі і я, стильні батьки - стильні діти», - пишуть користувачі Мережі.

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