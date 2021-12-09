Дружина популярного українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина зворушила сімейним фото, на якому показала, як сини схожі на свого батька.
Як пише Politeka.net, в Instagram вона опублікувала фото, на якому Платон і Данило позували в стильних нарядах, які сильно нагадують одяг Монатіка. Образи доповнили шапки, які також любить їх батько.
"Всі ритмоlove в зборі. Який прийом. Дякуємо @sergeiperman. Сьогодні чудове свято", - підписала фото Ірина.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Багато хто звернув увагу, що хлопчики з віком стають сильно схожі на свого батька.
Гастролююча по Росії Loboda несподівано отримала українську нагороду: "Всі аж повистрибували"
Вигнаний з "Мастер Шеф" Макс розповів про пережите на проекті та інших учасників: "За кадром..."
Ведучий "Маски" Остапчук публічно зачепив Монатіка, Тіну Кароль та інших зірок шоу-бізнесу: "Пішов звідси"
Біда в Ілони Гвоздьової, зірка "Танців з зірками" молить про допомогу: "Терміново"
Притула, Кот і Мішина різко обірвали виступ учасника "Україна має талант": "Ми не готові слухати..."
"Який батько, такі і сини", "це сильно", "менший так взагалі копія папки!", "Які стильні, мама мія", "Круті шапки", "Вооооу, який стильний Платон!! А Даніному стилю, мені здається, позаздрило б багато дорослих, в тому числі і я, стильні батьки - стильні діти», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Монатік вразив несподіваним рішенням під час концерту: "народний улюбленець".
Ще Politeka писала, що Монатік не стримав почуттів до відомої українки: "неймовірна, неповторна...".
Також Politeka повідомляла, що Монатік зачарував Дорофєєву і Дантеса: "Прийти п'яним додому о 3 ранку".