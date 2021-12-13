Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма на днях пережил операцию, а позже решил рассказать о своем состоянии.

На днях известный хореограф сообщил о том, что едет к стоматологу на операцию, пишет Politeka.net. Артист не раскрывал подробности, но выйдя в эфир своего сторис Инстаграм, ему пришлось скрывать половину лица.

"Отек натек", - написал Влад Яма.

По словам судьи популярного шоу, с ним все в порядке, кроме того, он поблагодарил всех за слова поддержки.

"Все нормально со мной, ребят. Спасибо, что переживаете. Немножко отек, но скоро пройдет", - рассказал Влад Яма.

Отметим, Влад Яма тщательно следит за внешностью, занимаясь спортом, и стараясь правильно питаться.

14 лет назад артист сильно похудел из-за стрессов и сильных нагрузок на проекте "Танці з зірками", и решил обратиться к тренеру, который назначил танцору спортивную диету с большой вместимостью белка.

Артист вернулся в нормальный вес, а сейчас он ограничивает себя в питании, и не признает фруктовых диет. По мнению хореографа, во фруктах много сахара, поэтому невозможно похудеть.

Также судья проекта много занимается спортом, а утренняя пробежка - это обязательный ритуал.

Напомним, судья "Танців з зірками" перенес операцию

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