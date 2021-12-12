Известный украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал об операции, видимо, сильно переживая, а позже вышел на связь.

Влад Яма, как и многие звезды, тщательно следит за своим здоровьем, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм артист показывает, как занимается спортом, но, а в этот раз решил рассказать об операции, которая ему предстояла.

Влад Яма позировал в машине, сделав снимок для сторис.

"Еду к стоматологу. Предстоит операция. Обещают, что не почувствуют", - написал хореограф, видимо, переживая.

А позже Влад Яма вышел на связь, опубликовав фото с пластырем на руке: "Жив", - написал он.

Какую именно операцию, танцор сделал, он решил умолчать.

Отметим, в одном из интервью Влад Яма рассказал, что старается не пропускать тренировок, поэтому занимается, где бы не находился. Утренняя пробежка натощак – это обязательный ритуал, которому он уделяет по 40-50 минут, далее он завтракает и занимается делами. Влад признался, что любит потреблять все каши, кроме перловой. Предпочитает киноа, гречку и рис.

Артист стал заниматься с тренером в зале, когда понял, что слишком худой.

"Посмотрел в зеркало и увидел там только ребра. Мне показалось, что для мужчины – это неправильно", - рассказал хореограф.

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